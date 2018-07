Østjyllands Brandvæsen arbejder nu på at støtte både familien og kollegaer bedst muligt, efter en 41-årig brandmand omkom torsdag aften.

»Alle, der havde været indsat i forbindelse med branden, fik i går det, man kalder relevante tilbud. I dag samler vi medarbejderne på de forskellige stationer, for behovene er forskellige. Nogle har set det ske, nogle har ikke set det ske, men har hørt en hektisk kommunikation på radioen, og derfor er det vigtigt, vi får skudt os ind på, hvordan vi kommer godt videre,« forklarer Lars Hviid, direktør ved Østjyllands Brandvæsen, som hele fredagen kører rundt til alle lokalafdelinger, der har været direkte berørt af ulykken.

Den 41-årige brandmand omkom torsdag, da han under arbejdet med at slukke en markbrand nær Aarhus blev kørt over af en tankvogn.

Lars Hviid fortæller, at de involverede ansatte får relevant og individuel hjælp, og derudover er Østjyllands Brandvæsen også meget opmærksom på familien.

»Der er også en familie, som det er vigtigt, vi sørger for får al den støtte, vi kan give dem. Familiens egen støtte til hinanden er i sidste ende det bedste, men vi har nogle erfaringer og kan give dem nogle tilbud,« fortæller Lars Hviid.

En af måderne, man hjælper de berørte kollegaer på, er ved hjælp af et såkaldt ’kollegakorps’, hvor specialuddannede ansatte hjælper deres kollegaer.

»Det er så vigtigt, at man kender hinanden godt, for det er på den måde, man kommer bedst muligt videre, ved at stå skulder ved skulder,« siger Lars Hviid.

Fredag flager beredskaber landet over på halv for at ære den afdøde 41-årige brandmand, og direktøren har også oplevet en enorm opbakning fra kollegaer landet over.

»Vores Facebook, min mailboks og andres eksploderer af kondolencer og hilsner fra kollegaer fra nær og fjern, det er den måde, vi viser hinanden respekt. Man behøver ikke have mødt hinanden, en brandmand er en brandmand, uanset hvor han er,« siger Lars Hviid.