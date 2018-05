Ifølge Vestre Landsret betalte vestdanske kunder i selskabet Elsam ikke urimeligt høje priser i 2005 og 2006.

Viborg. Energiselskabet Elsam, som nu er en del af Ørsted, har fået medhold i sag ved Vestre Landsret om opkrævning af for høje elpriser i 2005 og 2006.

Kunder i Vestdanmark betalte ikke for høje elpriser. Det oplyser Vestre Landsret.

- Det er anført i landsrettens begrundelse, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har påvist, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006, lyder det.

Konkurrencerådet skal betale sagens omkostninger på 6,7 millioner kroner til Ørsted, der tidligere hed Dong, og som blev skabt ved en fusion af flere elselskaber - herunder Elsam - i 2006.

Konkurrencerådet og Sø- og Handelsretten er tidligere nået frem til den modsatte konklusion. I første omgang indbragte elselskabet sagen for retten i 2008, fordi det var uenig i konkurrencemyndighedernes konklusion.

Nemlig at energiselskabet misbrugte sin dominerende markedsposition på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark til at opkræve for høje elpriser hos kunderne.

Dong har i henhold til en tidligere opgørelse fra Konkurrencestyrelsen hensat 298 millioner kroner plus procesrenter til dækning af eventuel erstatning.

Men 1106 virksomheder og kommuner har tidligere oplyst, at de har 4,4 milliarder kroner til gode plus renter. De har derfor også anlagt sag mod Elsam, som kører sideløbende ved Sø- og Handelsretten.

Med landsrettens afgørelse ser grundlaget for sagen dog usikkert ud.

/ritzau/