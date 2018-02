Vejdirektoratet forventer, at Øresundsbroen åbner igen klokken 10.30. En lastbil er kørt galt på broen.

København. Øresundsbroen er lukket i begge retninger på grund af en trafikulykke onsdag morgen.

Det oplyser broen på Twitter.

Vejdirektoratet oplyser, at broen forventes at genåbne klokken 10.30. Ifølge direktoratet skyldes lukningen uheldet og glatte kørebaner.

Der er ingen meldinger om tilskadekomst ved ulykken på broen. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ifølge Øresundsbroens pressevagt, Jens Genders, er der tale om en soloulykke med en lastbil, som er kørt ind i midterrabatten. Et bjærgningskøretøj arbejder på stedet.

- Der kommer nogle gange redningskøretøjer fra begge retninger. Derfor lukker vi nogle gange broen i begge retninger for at sikre tilgængelighed, siger han og opfordrer til, at man passer på:

- Man skal være opmærksom på, at det er glat derude. Der er saltet, men det virker ikke, når det er så koldt, siger han.

Der er fortsat åbent for togtrafikken på broen.

Snevejr og glatte veje har onsdag morgen ført til flere ulykker på landets motorveje. På Østjyske Motorvej har flere uheld skabt massiv kø, blandt andet syd for Skærup ved Vejle. Her væltede en tankvogn med dieselolie.

De sydlige egne er særligt hårdt ramt af vintervejret.

På Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm har Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) eksempelvis advaret om snefygning. Flere steder i landet advares om, at bilister skal køre forsigtigt onsdag, da vejene er glatte.

/ritzau/