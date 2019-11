Øresundsbroen er igen blevet åbnet for trafik i begge retninger efter et uheld lørdag eftermiddag.

Der er igen åbnet for trafik på Øresundsbroen, efter at et solouheld lørdag eftermiddag lukkede broen for trafik i begge retninger.

Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Broen blev kort før klokken 15 meldt lukket i begge retninger. Kort før klokken 16 blev broen igen åbnet i retning mod Danmark, og cirka 20 minutter senere blev der åbnet for trafik i begge retninger.

Uheldet skete tæt på det svenske fastland. Broen blev lukket for at give plads til redningskøretøjer.

Oprydningsarbejdet er gået lidt hurtigere end forventet. Det var forventet at være overstået helt cirka klokken 16.30.

Selskabet bag Øresundsbroen oplyser, at det var et solouheld, der forårsagede lukningen af broen.

Der var olielækage fra bilen involveret i uheldet, hvilket betød, at vejen skulle rengøres, før den kunne genåbnes.

I forbindelse med lukningen har der været kø i begge retninger.

Uheldet er blevet håndteret af svenske myndigheder. Derfor har Københavns Politi ikke kunne oplyse yderligere om hændelsen.

I oktober blev Øresundsbroen benyttet af køretøjer 622.949 gange. Størstedelen af trafikken stod personbiler for, da de udgjorde 554.287 af turene over broen.

/ritzau/