Retten i Glostrup skal afgøre, om øl og sodavand blev solgt til Tyskland eller blev på dansk jord.

København. Det var løgn, da et firma oplyste til Skat, at det havde solgt øl og sodavand til Tyskland for 109 millioner kroner.

Det påstår Bagmandspolitiet i en straffesag, som fra onsdag behandles ved Retten i Glostrup.

Her risikerer såvel firmaets direktør som en flyttemand at blive idømt tillægsbøder på 53 millioner kroner, såfremt de findes skyldige. Også fængselsstraf er der rejst krav om. Og samtidig kan direktøren miste retten til at handle med øl, vin, vand og spiritus.

Flyttemanden er indblandet i sagen, fordi han med fakturaer skal have underbygget historien om transport af drikkevarerne til Tyskland, selv om de - ifølge påstanden i anklageskriftet - altså ikke nåede uden for Danmark.

Økonomisk er det langt fra ligegyldigt, om de våde varer endte på den anden side af grænsen eller ej.

For eksempel udbetalte Skat mere end 22 millioner kroner til ølfirmaet som refusion af tre forskellige afgifter - ølafgift, mineralvandafgift og emballageafgift. Og det var ganske uberettiget, når hverken øl eller sodavand faktisk blev kørt syd for grænsen og drukket dér, hævdes det i anklageskriftet.

Oveni denne kriminalitet skal der lægges unddragelse af moms for godt 21 millioner kroner, påstår Bagmandspolitiet.

Begge de tiltalte mænd nægter sig skyldige. I løbet af fem retsmøder skal en dommer og to domsmænd høre om sagens detaljer. Det første finder som nævnt sted onsdag, og det sidste afvikles i slutningen af september.

De påståede lovovertrædelser skal være begået fra april 2011 og frem til december 2014. Godt halvandet år senere - i sommeren 2016 - rejste Bagmandspolitiet tiltale, men først efter yderligere to år tager retten altså fat.

/ritzau/