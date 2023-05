Øl-løbet i Helsingør er forløbet relativt stille og roligt.

Det fortæller operationsleder ved Nordsjællands Politi David Eckert til B.T., der dog også fortæller, at der har været 24 sigtelser i henhold til lov om euforiserende stoffer.

»Det er efter omstændighederne gået fint. Der har været rigtig god stemning, og der har været 7-8.000 mennesker til arrangementet.«

»Festen er ved at aftage, og der ikke længere tusinder af mennesker, men nok nærmere hundreder,« siger operationslederen søndag aften.

Udover sigtelserne i forhold til stoffer har der indtil videre været en enkel sigtelse i forhold til knivloven og et enkelt slagsmål.

Alt i alt fortæller operationslederen, at man har været glade for afviklingen af arrangementet, især med henblik på, at der ikke er en officiel arrangør.

I skrivende stund er festen centreret omkring det grønne område ved Kronborg, oplyser David Eckert.