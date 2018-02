Faderen til den formodede gerningsmand, som lørdag aften overfaldt et ungt par med en økse, har mødt BT foran sin lejlighed. Her har et massivt politiopbud ransaget hans lejlighed. Politiet jagter netop nu gerningsmanden i og omkring Birkerød.

Abdelkader Salem Al-Tamimi er far til den formodede gerningsmand og fortæller til BT's journalist, at hans søn blev løsladt fra Nyborg Statsfængsel for kun 10 dage siden.

Her afsonede han en dom på tre år for blandt andet røveri. Ifølge faderen havde hans søn selv meldt sig til politiet, fordi han ville et nyt liv.

I fængslet opholdt den formodede gerningsmand sig i længere tid i isolation, hvor han i 3,5 måned ikke måtte få besøg af familien. Efter han blev løsladt, kunne hans far, Abdelkader Salem Al-Tamimi, knap nok genkende sin søn.

Han havde tabt ti kilo og var ikke sig selv længere.

»Han var fuldstændig anderledes og bange, da han kom ud. Han var ikke som i gamle dage. Jeg forstår ikke, hvad de har gjort mod ham,« fortæller han.

Hans søn havde opsøgt politiet for at få hjælp efter sin løsladelse, men uden held. Det har ifølge hans far frusteret den formodende gerningsmand.

»De burde hjælpe ham til at komme ud i samfundet. Han meldte sig selv til politiet, og sagde, at han har dummet sig og ville have et nyt liv.«

Politiet har iværksat en kæmpe menneskejagt søndag d. 18. februar 2018, efter en øksemand umotiveret overfaldt et 19-årigt par på en Circle K-station i Birkerød. Betjente forlader skoven Bistrup Hegn efter forgæves eftersøgning. Politiet ransager faderens adresse på Bistruplund 17. (Foto: Bax Lindhardt/ Scanpix 2018).

Overfaldt par med økse

Lørdag aften blev et 19-årigt par overfaldet af en mand med en økse på en tankstation i Birkerød. Nu, søndag eftermiddag, jagter politiet ​i Nordsjælland fortsat den 29-årige mand, som mistænkes at stå bag økseoverfaldet.

Den formodede gerningsmand har siden sin løsladelse været bosat hos sine forældre i Birkerød, men bor der ikke fast.

Abdelkader Salem Al-Tamimi tror ikke, at hans søn har i sinde at komme tilbage til forældrenes lejlighed, som politiet har ransaget i løbet af søndagen.

»Han kommer ikke tilbage hertil, efter det han har lavet nu. Jeg ved ikke, hvor han er taget hen.«

Faderen er tydeligt berørt og har selv været ude at lede og forsøger at hjælpe politiet, lyder det fra BT's journalist.

»Jeg har hjulpet politiet siden igår og gået hele Birkerød rundt. Jeg har sagt til politiet, at han ikke kommer til at lave noget dumt mere. Jeg går rundt, og hvis han kommer, skal jeg nok tage ham med til politiet. Jeg skal nok hjælpe,« siger han og tilføjer:

»Hvorfor lukker de ham ud, hvis han har det på den måde. Jeg kan slet ikke forstår det. Det ødelægger mennesker seks måneder, hvor han ikke kan snakke med nogen.«

»Det er ikke fængsel. De ødelægger bare mennesker.«

