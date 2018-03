»Jeg er hans far, men han vil ikke snakke med mig. Han er slet ikke sig selv.«

Det er en stærkt frustreret Abdelkader Salem Al-Tamimi, far til den 29-årige mand, som sidder varetægtsfængslet for at have overfaldet og angrebet et ungt kærestepar med en økse samt væbnet bankrøveri, der sætter ord på den aktuelle situation for sin søn.

»Jeg har været inde og besøge ham i fængslet på Københavns Politigård. Men han vil ikke snakke med mig. Han er sur, og han er træt. Det er meget trist,« siger ”Øksemanden”s far til BT.

Det nu to uger siden den 29-årige mand, lørdag den 17. ferbruar sent om aftenen gik amok med en økse mod et kærestepar, begge 19 år, ved en Cirkle K-tankstation på Bistrupvej i Birkerød. Økseoverfaldet, hvor parret blev ramt i hovedet og på overkroppen, var tilsyneladende helt umotiveret.

Mens politiets massive menneskejagt efter gerningsmanden stod på, blev der to dage senere begået bankrøveri mod Danske Banks filial på Torvet i Ringsted. Røveren, som menes at være identisk med den 29-årige øksemand, truede sig til kontanter med en kniv.Jagten sluttede samme dags aften på stripklubben Club 24 i Istedgade på Vesterbro i København, hvor en stor politistyrke anholdt den 29-årige, som siden grundlovsforhøret har siddet varetægtsfængslet.

Ifølge faren er øksemanden ked af, hvad der er sket. Og han er ked af, at han ikke kan få sin søn i tale på trods af, han har forsøgt.

»Han opfører sig ikke normalt. Han er meget forvirret. Da han gik hjemme fra mig (før økseoverfaldet, red.), var han ikke normal. Han er syg, og han har det ikke godt,« siger Abdelkader Salem Al-Tamimi.

Den 29-årige irakisk fødte mand er tidligere straffet for bl.a. flere tilfælde af væbnet røveri og voldelige overfald. Han blev løsladt fra en årelang afsoning i Nyborg Fængsel blot ti dage, inden han begik økseoverfaldet i Birkerød.

BT talte med Abdelkader Salem Al-Tamimi samme dag overfaldet var sket. Han fortalte da, at sønnen ikke var til at kende igen efter, at han var kommet ud af fængslet.

»Han var fuldstændig anderledes og bange, da han kom ud. Han var ikke som i gamle dage,« forklarede faren til BT 17. februar.

De to 19-årige ofre for økseangrebet i Birkerød blev trods deres kvæstelser som følge af overfaldet erklæret uden for livsfare.