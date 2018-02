Den 29-årige mand, der sidder varetægtsfængslet i Politigårdens fængsel for et økseoverfald på et ungt par ved en tankstation i Birkerød, har mandag overfaldet en fængselsbetjent, der i forbindelse med overfaldet blev hældt over med kogende vand.

Tidligere har det været fremme, at øksemanden hældte kogende vand i ansigtet på en fængselsbetjent, men det er ikke korrekt, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi, Michael Andersen:

»Jeg kan bekræfte, at der er sket en voldshandling i Politigårdens Fængsel og at det involverer kogende vand. I forbindelse med madudbringning er der en voldshandling, hvorved der er en beholder der vælter og en person bliver overhældt med kogende vand,« siger Michael Andersen.

Formand for Fængselsforbundet, Kim Østerby, er blevet orienteret om overfaldet. Han fortæller til BT, at den 29-årige helt umotiveret overfaldt en fængselsbetjent, der skulle til at servere mad for ham.

»Det sker ved middagstid i forbindelse med madudbringningen. Fordi det er den navnkundige er der fire fængselsbetjente til stede. Helt umotiveret slår han den ene med knytnæve, og under den tumult, der opstår, vælter madvognen, og fængselsbetjenten får vandtanken og kogende vand ned over sine ben, så han må køres med udrykning til Rigshospitalets Traumeafdeling,« fortæller Kim Østerbye.

Han forklarer, at fængselsbetjentene har en vandtank med kogende vand med under madudbringningen, fordi de indsatte ikke selv må have varmt vand til te og kaffe på cellerne.

Den 29-årige blev anholdt mandag aften kort før klokken 22 på sexklubben Club 34 på Istedgade i København efter en intensiv menneskejagt, som blev indledt lørdag aften.

Her overfaldt den 29-årige ifølge politiet helt umotiveret et 19-årigt kærestepar med en økse på en Circle K-tankstation i Birkerød. Han sigtes for drabsforsøg.

I retten kom det frem, at den unge kvinde fik kraniebrud, mens kæresten blev ramt i ryggen og hånden. De to er meldt uden for livsfare. De formåede selv at kæmpe imod øksemanden og at flygte fra stedet.

Mandag ved middagstid røvede den mistænkte så angiveligt en Danske Bank i Ringsted. Her truede gerningsmanden med kniv og fik udleveret 28.399 kroner. Han sigtes derfor også for røveri.

Da han tirsdag i sidste uge blev fremstillet i grundlovsforhør under stor politibevogtning, nægtede han at udtale sig om, hvorvidt han er skyldig eller ej, og hans forsvarer Peter La Cour måtte derfor lade ham erklære sig ikke-skyldig.

Det er ikke første gang, den 29-årige overfalder personalet i landets fængsler. Hans seneste dom fra august 2015 lød på 3 års fængsel, og deri indgik en reststraf fra en tidligere dom for røveri, røveriforsøg, besiddelse af anabolske steroider, overfald på to fængselsbetjente og en kortvarig flugt fra to betjente, da de eksorterede ham til og fra mentalundersøgelsen på retspsykiatrisk klinik i København. I den retspsykiatriske erklæring lyder det blandt andet, at han kan reagere defensivt og agressivt.