Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et ungt par fra Korsør troede dårligt deres egne øjne, da de søndag eftermiddag kom hjem til deres hus i villakvarteret Svenstrup i udkanten af byen.

Parret havde med bange anelser været ude i flere timer i løbet af søndagen for fra morgenstunden at lede efter 13-årige Filippa flere steder på Sjælland – blandt andet ved Borup nær Roskilde. Pludselig stod det klart for dem, at hun var blevet fundet i live nærmest i deres baghave.

»Vi kom hjem lidt i klokken 15, hvor der holder en ambulance ude på vejen foran den villa, hvor pigen blev fundet. Politiets biler er på det tidspunkt stadig allesammen civile, og de har spærret villavejen af i hver ende,« fortæller den 24-årige mand, der bor nogle få huse derfra og netop var kommet hjem i bil med sin kæreste.

»Vi stillede os op for at kigge på, hvad der foregik, og i løbet af de nærmeste minutter så vi en båre blive kørt ud fra adressen. Der lå en person på båren, som var pakket ind i en blålig dna-dragt. Oppe ved hovedet var der dog noget gennemsigtig plastic, så vi kunne ikke se selve den person, der lå på båren,« fortæller parret, som dog er overbeviste om, at det vitterlig var Filippa, der blev reddet væk og kørt på sygehuset.

»Ambulancefolkene i uniformer kørte båren, som om de havde lidt travlt. Det gik tjept, så vi kunne kun se båren i få sekunder, fra den kom ud fra indkørslen til den var inde i ambulancen. De havde bakket ambulancen hen til fortovet, så den holdt med bagenden til indkørslen til huset. Og der stod et par civile politifolk ved siden af,« fortæller øjenvidnet.

Parret fra Korsør så fra nærmeste hold, da den reddede Filippa blev kørt væk på en båre og ind i en ambulance. Foto: Privat Vis mere Parret fra Korsør så fra nærmeste hold, da den reddede Filippa blev kørt væk på en båre og ind i en ambulance. Foto: Privat

Få minutter efter, at båren var kørt afsted med politieskorte, kom der et massivt frembud af patruljevogne.

»Det væltede pludselig frem med motorcykler og biler i alle former alle vegne fra. Der kom også dronefolk og kriminalteknikere.

Jeg så ikke direkte nogen blive anholdt ved samme lejlighed, men jeg havde en observation af en af civilbilerne, der holdt samme sted, som kort efter bakkede ned ad indkørslen til huset. Og et kvarters tid senere kørte den ud ad indkørslen og blev lukket ud fra den afspærrede vej, hvorefter den kørte væk uden udrykning. Jeg har en formodning om, at det kunne være med en anholdt, men det kan naturligvis også have været noget vigtigt bevismateriale,« tilføjer øjenvidnet.

Han er bekendt med identiteten på den mand, der bor i huset, men har ikke nærmere kendskab til ham.

»Han har boet der omkring et par år, for jeg kendte nemlig dem, der boede der før, vældig godt. Den hilste jeg på mange gange, men ham her har jeg aldrig nogen sinde hilst på,« siger den 24-årige beboer fra villavejen.

»Det har været en meget mærkelig oplevelse, at vi har været ude at lede forgæves i timevis efter den 13-årige pige, og så bliver hun fundet, netop som vi kommer hjem. Det er underligt, hvis hun har været holdt fanget i hus lige ved os,« tilføjer han, indtil politiet i det samme under samtalen med B.T. ringer på for at spørge, om han tilfældigvis lå inde med noget videoovervågning.

Selvom Filippa nu er fundet i live, udestår der tydeligt stadig et stort politiarbejde med at fastslå og bevise, hvad der rent faktisk er foregået i forbindelse med hendes forsvinden.

Politiet har foreløbigt præcist villet oplyse, hvor og under hvilke omstændigheder Filippa blev reddet søndag eftermiddag kort før klokken 15.00.