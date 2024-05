En 80-årig turist fra USA kan efter al sandsynlighed takke to tilfældige borgere i København for, at han stadig er i live.

Lørdag formiddag hoppede de nemlig straks i vandet i havnen i København, da de så, at den ældre mand var faldet ned fra Kvæsthusbroen.

I faldet havde han slået hovedet og pådraget sig en alvorlig flænge, som ifølge politiet nemt kunne have betydet, at episoden havde fået en fatal udgang for den ældre turist.

Det er foreløbig ikke klart, om flængen opstod, fordi manden ramte havnekajen eller eksempelvis en båd i vandet.

»De to borgere formåede at holde hans hoved oven vande, indtil brandvæsenet kom frem og fik bjærget ham,« siger vagtchef Espen Godiksen fra Københavns Politi til B.T.

Politiet fik melding om hændelsen klokken 10.48, og der gik i hvert fald syv minutter, inden brandvæsenet var fremme og havde fået reddet den uheldige amerikaner.

Den 80-årige mand var i færd med at fotografere, da han fik overbalance.

Det skete for øjnene af hans pårørende, der efter alt at dømme ikke selv var i stand til at hoppe i det forårskolde vand og redde hans liv.

»Uden de to borgeres resolutte indsats er det meget sandsynligt, at mandens fald i vandet kunne være endt fatalt. Så var det ikke sikkert, at han havde overlevet. Det var flot gjort,« lyder det rosende fra politiets vagtchef.

Efter redningen eskorterede politiet ambulancen med den amerikanske turist gennem Københavns gader til Rigshospitalet.