Flere hundrede og delvist udsplattede mink ligger lige nu spredt ud over landeveje i Sydjylland. Ikke bare et skræmmende og chokerende syn, men også en ulækker og stikende oplevelse.

Det fortæller flere øjenvidner, som B.T. har talt med. En af dem er 22-årige Anne Overby, der torsdag aften kørte fra Hodde til Tistrup. En strækning på små fem kilometer, og minkene ligger midt på vejen fra ende til anden.

»Det var et forfærdelig syn. Der var nok over 300 mink, og der lå indvolde over det hele på kørebanen. Min kæreste og jeg var lige ude og kigge, og det lugtede rigtig meget af død. Sådan råddent, så man blev nødt til at holde sig for næsen,« fortæller Anne Overby.

Kæresteparret Kristian Mouritzen og Mai Andersen har tirsdag aften kørt i samme område - fra Nordenskoven til Ølgod - en strækning på omkring 15 km, hvor der også er mink over det hele.

Øjenvidner beretter om lugt og indvolde. Foto: Privat

»Der kom en Arla-lastbil bag mig, og han kunne ikke undvige, så jeg kunne høre det hele knase bag mig i bilen,« siger 25-årige Mai Andersen.

Allan Lambertsens datter kørte også mellem Nordenskov mod Hodde tirsdag aften.

»Hun ringede og spurgte, hvad hun skulle gøre. Jeg sagde, at hun skulle holde ind og ringe til politiet. Jeg vil tro, det er mellem 10 og 15 kilometer med mink. Det er ikke kun 100 mink. Det er rigtig, rigtig mange.« fortæller Allam Lambertsen til B.T. og fortsætter:

Flere hundrede mink er i følge øjenvidner spred ud over strækningen. Foto: Privat

»Jeg synes, det er dårligt, at vognmanden ikke lægger mærke til det. Han har store sidespejle, og burde kunne se, hvad der er bag ved ham. Det er meget beklageligt,« siger Allan Lambertsen.

Ifølge Sydjyllands Politi er det en lastbil, der har tabt aflivede mink på Hovedvej 12 mellem Nordenskov og Hodde, og de regner med at være færdige med oprydningsarbejdet om to til tre timer.

Der var muligvis tale om et deffekt beslag på lastbilen, som er skyld i alle de mink ligger på jorden, oplyser Sydjyllands Politi, efter de har bragt lastbilen til standsning.

Tidligere har B.T. skrevet om en lignende episode i Nordjylland, der fandt sted i lørdags.

