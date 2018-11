I en lokal haveforening i Herlev blev der natten til mandag ikke sat jordbærplanter i jorden. En 68-årig kvinde gravede sin afdøde mands ligdele ned i deres fælles nyttehave.

Kvinden har tirsdag været i retten, hvor hun erkender at have parteret manden og derefter gravet ham ned. Dog nægter hun sig skyldig i drab.

»Altså, jeg så hende søndag. Hun gik med en trillebør med store sorte sække. Det så ud, som om at hun havde svært ved at balancere dem,« fortæller Janik, der har et kolonihavehus skråt over for haven, hvor hoved og ben lå begravet.

Han peger over på indgangen til haven, hvor der hænger en rød postkasse. Man kan ikke se navnet på den. Politiet har sat et stykke hvidt tape hen over.

Der var både politi og arkæologer fra Mosegaard Museum til stede ved kolonihaven tirsdag eftermiddag. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Der var både politi og arkæologer fra Mosegaard Museum til stede ved kolonihaven tirsdag eftermiddag. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi sagde kort hej til hinanden. Jeg kan ikke huske hendes ansigt, men hun havde et sort tørklæde om hovedet og helt sort tøj på,« forklarer Janik.

Helt præcis hvornår han så hende, kan han ikke huske. Men han fortæller, at det var mørkt.

Det var mandens hoved og dele af et ben, der endte i haveforeningen, mens hun gravede resten af liget ned i en blomsterkumme ved parrets hus.

Haveforeningen hedder Hjortespring og ligger for enden af den vej, hvor den 68-årige kvinde bor.

Janik, der har en kolonihave tæt på den, hvor ligdelene lå begravet, tirsdag 6. november 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Janik, der har en kolonihave tæt på den, hvor ligdelene lå begravet, tirsdag 6. november 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Janik fortæller, at han aldrig har set manden, men at han en gang imellem ser kvinden. De har dog ikke udvekslet flere ord end et 'hej' i ny og næ.

På villavejen, hvor den 68-årige havde boet med sin mand i mere end 30 år, har nogle af naboerne stillet sig ud ved vejen.

»Jeg så hende torsdag. Hun gik ned her ad vejen,« fortæller en beboer, der har set kvinden torsdag eftermiddag, til B.T. Hun peger ned mod haveforeningen.

»Hun havde nogle poser med sig.«

Eftersøgning af ligrester på den 68-åriges adresse i Herlev tirsdag 6. november 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Eftersøgning af ligrester på den 68-åriges adresse i Herlev tirsdag 6. november 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Flere beboere fortæller til B.T. at de ikke har set manden i omkring fire måneder. De plejede nemlig at se ham, når han gik ned for at hente øl i det lokale supermarked. Øllene drak han for det meste i et nærliggende busskur.

Vejens beboere er også enige om, at den 68-årige kvinde og hendes mand helst holdt sig for sig selv.

Kun en enkelt af dem, B.T. taler med, har for nylig været i kontakt med kvinden. Han hjalp hende med at flytte en vaskemaskine. Han beskriver hjemmet som lidt beskidt og med en del rod.

Kvinden vil formentlig være tilbage i hjemmet inden længe, da en dommer tirsdag besluttede, at hun skulle løslades.