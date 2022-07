Lyt til artiklen

Et drama udspiller sig i storcenteret Field's på Amager. Politiet er talstærkt og massivt tilstede.

Københavns Politi bekræfter, at der er afgivet skud i Field's og at flere personer er ramt.

B.T. har talt med to øjenvidner, der begge var i Field's, da folk begyndte at gå i panik.

Christine Hanberg var i Field's min sin kæreste, da de hørte flere skud i storcenteret.

»Så begyndte folk at løbe og skrige. Vi står på gangen, og folk kommer løbende mod os,« forklarer Christine Hanberg.

Personalet fra en butik sagde til Christine Hanberg og kæresten, at de skulle flygte ind i baglokalet i butikken.

»Folkene i butikken kunne hjælpe os med at finde en nødudgang, og vi slap ud,« forklarer hun.

Emma Bloch var også i Field's, da skuddramaet begyndte.

»Jeg var inde i et prøverum, hvor jeg prøvede tøj. Så hørte jeg lidt larm.«

»Jeg havde høretelefoner på, og så kommer der en pige løbende ind, og hun græder.«

Emma Bloch forklarer, at hun fik at vide, at hun skulle gemme sig i prøverummet.

»Lige pludselig går vi ud, og vi er de eneste, der er der. Vi finder en bagudgang, og vi kommer ud,« fortæller hun.

Begge kvinder, som B.T. har talt med, er uskadte. B.T. følger sagen.