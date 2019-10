Sent søndag aften var politiet til stede ved en lejlighed på Vigerslevalle i Valby i København.

Her er mindst to mænd havnet i et opgør, hvor 50-årig mand er blevet stukket ned med kniv. Det oplyser vagtchef Henrik Stormer hos København Politi.

To personer, der befandt sig i samme boligblok som episoden fandt sted, fortæller til B.T., hvordan de pludselig hørte nogle råbe og skrige.

Samtidig hørte de noget, der lød som ruder, der blev knust. Lyden blandede sig med andre lyde, som personerne beskriver som 'brag.'

Men så blev der stille.

Imens de to kiggede ud af vinduet så de en mand i grå hættetrøje komme ud på gaden.

Han havde noget på hænderne, der lignede blod, husker beboeren.

I samme øjeblik, som manden kom ud på gaden, ankom politiet. De blev tilkaldt klokken 22.27.

Manden i hættetrøjen forsøgte angiveligt først at gå fra stedet som om intet var hændt.

»Vi råber til politiet 'Det er ham, det er ham. Han har blod på hænderne,« fortæller beboeren til B.T.

Betjentene fik dog fat i manden, der blev iført en hvid dragt, inden han blev kørt væk i en politibil. Offeret blev kørt på hospitalet.

Vagtchefen oplyser, at politiet mener at have anholdt gerningsmanden. Der er tale om en 31-årig mand.