Politiet haft haft en aktion i Slesvigsgade på Vesterbro i København, som gik voldsomt for sig. En uskyldig pige i den mistænkelige lejlighed var skræmt fra vid og sans.

»Politiet råbte til pigen, at hun skulle åbne døren og ikke have noget i hænderne, fordi hun ellers kunne risikere at blive skudt,« fortæller formand for beboerforeningen på Slesvigsgade, Knud Feveile, til B.T.

Raid Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, har bekræftet overfor B.T., at de har haft en aktion på adressen.

Politiet har ikke ville kommentere på, om aktionen har haft forbindelse til den efterlyste svenske bil, som politiet har jagtet hele dagen.

Tre Kriminalfolk forlader adressen Slevigsgade nr. 14 på Vesterbro, fredag den 28 september 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tre Kriminalfolk forlader adressen Slevigsgade nr. 14 på Vesterbro, fredag den 28 september 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Den 16-17-årige pige var alene hjemme, da en akitonsstyrke fra politiet på 10-15 mand og nogle civilklædte betjente forsøgte at komme ind i en lejlighed på Slesvigsgade.

Ifølge ifølge formanden for beboerforeningen havde politiet mistanke om, at en mand befandt sig på adressen.

Men det gjorde han ikke. Faktisk aner familien, der er nyindflyttet i lejligheden, ikke, hvem den mand, politiet ledte efter, er.

»Pigen kan ikke se betjentene, og hun tør ikke åbne døren for nogle fremmede, der hamrer løs, som hun ikke ved, hvem er,« husker Knud Feveile.

Sådan ser lejligheden til døren ud fredag aften, efter den nødtørftigt er sat sammen efter politiet slog den ned. Foto: Privat foto Vis mere Sådan ser lejligheden til døren ud fredag aften, efter den nødtørftigt er sat sammen efter politiet slog den ned. Foto: Privat foto

»Hele opgangen kan høre, at den er helt gal, og vi bliver alle sammen meget forskrækkede.«

Knud Feveile føler, han har et ansvar og kan hjælpe. Men da han siger til politiet, at han kan få pigen til at åbne døren, fordi hun kender ham, peger politiet i stedet deres maskingevær i ansigtet på ham og beder ham gå tilbage.

»Pigen i lejligheden skriger, hun er skræmt fra vid og sans, mens politiet prøvede at smadre døren,« fortæller formanden.

Men arbejdet med at ødelægge døren var ikke ligetil, for beboerforeingen har for nyligt fået forstærket alle døre i opgangen på grund af mange indbrud. Derfor tog det politiet 10 minutter at få døren op.

Tre Kriminalfolk forlader adressen Slevigsgade nr. 14 på Vesterbro, fredag den 28 september 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tre Kriminalfolk forlader adressen Slevigsgade nr. 14 på Vesterbro, fredag den 28 september 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Da politiet endelig får brudt døren op, afhører de pigen på en meget hård måde, men hun kender slet ikke den mand, de efterlyser,« siger Knud Feveile.

Politiet gennemroder ifølge beboerformanden hele lejligheden og har revet ting ned fra hylder.

Der gik 2,5 time fra de første politifolk kom, til de sidste gik omkring klokken 20. Det eneste, beboerne i opgangen fik, var et undskyld.

Hele pigens familie er kommet hjem og de passer på hinanden. Naboerne har også været nede og vise deres sympati og støtte, afslutter formanden.