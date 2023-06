Manden, som onsdag er blevet skudt af politiet midt på Kgs. Nytorv i København, brugte stor kniv mod politiet.

Det fortæller et californisk ægtepar, som observerede manden i øjeblikkene forud for skuddramaet, til B.T.

»Vi gik ned ad den sidste del af Strøget, og bag os var en mand, der råbte og larmede,« fortæller det ene af de amerikanske øjenvidner, som frabeder sig at blive nævnt med navn, således.

»Han havde bar overkrop og havde en pitbull med sig, som ikke var i snor.«

»Og så havde han en kæmpestor kniv, som han gik og holdt op og viftede med,« fortæller øjenvidnet desuden og demonstrerer med hænderne en kniv på cirka 30 centimeter.

Over for B.T. kalder han kniven for en 'vikingekniv'.

Manden var ifølge det amerikanske øjenvidne formentligt i 30'erne.

Den truende mand fik øjenvidnet og hans kone til at søge til venstre rundt mod D'Angleterre, og manden fortsatte over gaden og ud midt på pladsen.

Her kørte en politibil op på siden af manden, som ifølge vidnet forsøgte at angribe bilen ved at stikke med sin store kniv mod dens ruder.

»Vi kunne se, at fire politifolk sprang ud af bilen. Vi så ham ikke blive skudt, men vi kunne høre omkring fire skud,« fortæller den amerikanske mand.

Hans kone fortæller endvidere, at hun havde opfattelse af, at politiet allerede undervejs i forløbet, hvor manden befandt sig på Strøget, havde manden under overvågning.

»Der var mange mennesker på gågaden. Men jeg havde opfattelse af, at de ventede på, at han kom ud, hvor der var mere plads,« fortæller hun.

Den amerikanske kvinde roser dansk politi for indsatsen.

»Det virkede til, at de havde styr på situationen,« siger kvinden, som ligesom sin mand er i 60'erne.

Hun fortæller desuden, at parret netop var gået fra borde på et krydstogtskib i København og var på vej mod D'Angleterre for at tjekke bagagen ind.

»Jeg er stadig i chok. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« siger hun.

Parret vil imidlertid ikke lade den højdramatiske episode ødelægge opholdet i København.

Kvinden fortæller således, at hun er fuld af fortrøstning og nu ser frem til et par gode dage i København, hvor de blandt andet har booket bord på restauranten Alchemist.

Det er planen, at de skal videre til Stockholm på fredag.

Københavns Politi har tidligere på Twitter bekræftet, at man har afgivet skud mod en person, som opførte sig truende med en kniv.

»Vedkommende er såret og modtager nu lægelig behandling,« skrev Københavns Politi tidligere.

Sagen efterforskes nu af den Uafhængige Politimyndighed, og det amerikanske ægtepar er også blevet afhørt som vidner.