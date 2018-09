En 32-årig flugtfange blev onsdag aften anholdt i København - lidt over 11 timer efter, at han var stukket af sammen med flere gerningsmænd foran Nykøbing Falster Sygehus.

»Betjenten stod med den ene hånd på sit pistolhylster og den anden på en lommelygte, som han lyste med ned i bilens bagagerum, og råbte, at han skulle vise begge sine hænder,« siger et øjenvidne om anholdelsen af flugtfangen til B.T.

Umiddelbart efter blev flugtfangen lagt i håndjern og trukket ud på vejbanen.

Anholdelsen fandt sted, efter at Københavns Politi havde stoppet en bil på Øresundsvej klokken 21.58.og anholdt dens 23-årige fører.

Her ses et billede af flugtfangen. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Vis mere Her ses et billede af flugtfangen. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

»Jeg kørte forbi ved et tilfælde og så, at politiet havde kommanderet en hvid bil ind til siden. Først troede jeg, det var en spritbilist eller noget i den stil, men da jeg stoppede, så jeg, at de lyste ind i bagagerummet med lommelygter,« siger øjenvidnet om de scener, der udspillede sig.

Øjenvidnet ønsker at være anonym, men redaktionen kender hans identitet.

Den 32-årige mand, som afsoner en fængselsdom, var under kortvarig behandling på Nykøbing Falster Sygehus, da han onsdag formiddag klokken 10.50 blev befriet af flere bevæbnede gerningsmænd foran sygehuset.

Efter flugten fra sygehuset kørte gerningsmændene væk fra sygehuset i en grå Mercedes med den undvegne fange som passager med retning mod Farø. Bilen blev fundet parkeret og forladt ved øen Farø, som ligger mellem Sjælland og Falster.

En fange er flygtet. Politiet i aktion for at finde ham på Sydmotorvejen. Foto: Mathias Øgendal. Vis mere En fange er flygtet. Politiet i aktion for at finde ham på Sydmotorvejen. Foto: Mathias Øgendal.

En 26-årig mand, som mistænkes for at have været med til befrielsesaktionen, blev anholdt på Bogø og sigtet for medvirken til en fangeflugt. Men trods et massivt politiopbud omkring Farø onsdag formiddag og eftermiddag blev flugtfangen i første omgang ikke fundet.

Politiets efterforskning førte onsdag aften frem til bilen på Øresundsvej i København, og her var der bid.

Kort efter anholdelsen af de to mænd onsdag aften kom en politibil og kørte den 32-årige flugtfange væk.

Den 23-årige fører af bilen, som er sigtet for medvirken til fangeflugten, blev kørt væk i den patruljevogn, der først var ankommet, oplyser øjenvidnet til B.T.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser i en pressemeddelelse, at anholdelsen skete uden dramatik.