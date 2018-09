Politiet er massivt til stede ved den lille by Espe ved Ringe på Fyn fredag aften.

»Politiet mødte op med seks-syv politivogne og spærrede alt af. Vi havde børnedisco i forsamlingshuset, så vi måtte holde børnene inde,« fortæller Karina Baraviec, som bor lige ved siden af, til B.T.

Der var faktisk en del mennesker i forsamlingshuset, fordi der tilfældigvis er fredagsdisco for børn op til 3. klasse fredag aften. Derfor er der både mange børn og forældre til stede.

Karina og de andre forældre begyndte at holde øje med deres telefoner for at finde ud af, hvad der skete, for politiet meldte ikke noget ud.

Dog bekræfter vicepolitidirektør ved Københavns Politi, Riad Tolba, overfor B.T., at de er til stede ved Espe på Fyn.

»Vi var jo sådan lidt, altså det var ikke så sjovt. Men vi lod være med at tale for højt om det, for hvis det nu var noget alvorligt, så ville vi ikke skræmme børnene,« fortæller Karina Baraviec.

B.T. har også talt med Stinna Bødker på 18 år, som også bor i Espe.

Stinna Bødker fortæller at hun mellem klokken 18 og 18.30 blev stoppet af to betjente på Holmevej, hvor hun selv bor, i byen Espe.

Betjentene var ifølge Stinna Bødker kampklædte - iført hjelme og masker - og de bar maskinpistoler.

Den ene politimand lå på maven i græsset og pegede med sit våben. Den anden gemte sig bag en bil.

Så kiggede de på Stinaa og hviskede, at hun skulle forlade stedet i en fart.

En anden nabo bekræfter, at politiet har været til stede på vejen med to-tre patruljevogne og holdt godt øje.

Desuden har politihelikopteren cirklet over byen indtil omkring klokken 18.30 fredag aften.