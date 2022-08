Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det var voldsomt.«

Det er en beskrivelse, som går igen hos både politiet og det øjenvidne, som så en kvinde blive skambidt i ansigtet af en hund.

»Det var et voldsomt bid. Skaden var voldsom,« husker øjenvidnet.

Episoden fandt sted torsdag aften i den lille sønderjyske by Toftlund.

En kvinde sætter sig ned for at klappe en hund, som en mand tilfældigt kommer forbi med, forklarer øjenvidnet til B.T.

»Det virkede helt stille og roligt, og manden sagde ikke fra over for tilnærmelsen.«

»Det kunne være sket for hvem som helst.«

Ifølge politiet var hunden, som er af racen rottweiler, i snor.

Men på få sekunder udviklede hverdagssituationen sig alvorligt.

Rottweileren bider ifølge øjenvidnet og politiet tilsyneladende uden varsel pludselig den 47-årige kvinde fra Sønderjylland i ansigtet.

Flere personer kommer løbende til at for at hjælpe hende. B.T. har talt med et af øjenvidnerne, som ikke ønsker sit navn frem.

Men han har alligevel svært ved at finde ord til at beskrive situationen.

»Det var ikke et kønt syn,« konstaterer han.

Meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi er, at kvinden blev overført til Odense Universitetshospital og er alvorligt tilskadekommet, men uden for livsfare.

Manden, hvis hund skambed kvinden, forsvandt fra stedet hurtigt efter episoden.

Syd- og Sønderjyllands Politi har videoovervågning af hændelsen og efterlyste hundens ejer, som selv henvendte sig til politiet samme aften.

»Jeg håber og tror, at det var en chokreaktion. Det virkede sådan,« siger øjenvidnet.

Oplevelsen, som udspillede sig foran ham, var for igen at bruge samme ord – så voldsom – at han har behov for at bearbejde den nu.

»Jeg håber, at kvinden kommer sig,« siger han.

Ifølge politiet er der tale om en rottweiler med udenlandsk hundepas, som nu er anbragt på et internat, mens sagen undersøges.