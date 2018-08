Den 28-årige kvinde, der som den første har fået en bøde for at gå tildækket, fik flået sin niqab af af en dansk kvinde. Det er den version, som et vidne har delt i et opslag på Facebook. Nordsjællands Politi vurderer, at der ikke er tale om selvtægt.

Der gik bare to dage fra Folketingets nye regler om tildækningsforbud trådte i kraft, til den første bøde blev udskrevet til en kvinde iført niqab. Den historiske danske niqab-bøde er blevet omtalt i medier over hele verden.

Den blev udstukket efter en episode i butikscenteret Hørsholm Midtpunkt, hvor to kvinder ifølge politiet kom op at toppes på en rulletrappe. Nordsjællands Politi fortalte fredag, at kvindens niqab røg af under tumulten, men at kontroversen mellem de to kvinder ikke bundede i, at den ene bar niqab.

»Patruljen har konstateret, at det formentlig er en af kvinderne, som er kommet til at gå ind i den anden ved en rulletrappe. Og så bliver den anden sur og skubber tilbage. Herefter opstår der skub og slag. Det har intet med niqabben at gøre. Slet ikke,« sagde vagtchef David Borchersen til B.T.

Et vidne fortæller nu en anden version af historien. Abida Kim Eriksen skriver i et Facebook-opslag, at hun og hendes børn på to og fem år var sammen med den niqabklædte kvinde i Hørsholm Midtpunkt, da episoden fandt sted.

'Det er eftermiddag, og vi er på vej op ad rulletrappen i Hørsholm Midtpunkt. En kvinde i trediveårsalderen med lyst, kortklippet hår iklædt en T-shirt og knælang nederdel stod bag os på rulletrappen. Vi bemærkede, at hun stirrede på vores søster, som var iført niqab, hun lavede nogle håndtegn, hvorfor kvinden blev spurgt, om hun havde noget, hun ville sige. Herefter mumlede kvinden noget og skubbede vores søster, som skubbede kvinden igen i selvforsvar. Kvinden kom helt op i ansigtet på vores søster med truende adfærd, hvorefter hun BEVIDST hiver fat i hendes niqab og river den af! Først her kommer de 'op at toppes'!,' skriver den muslimske kvinde i opslaget, der er blevet delt flittigt på Facebook.

Læs hele opslaget her:

Vagtchef ved Nordsjællands Politi Jan Hedager siger, at Nordsjællands Politi har modtaget flere henvendelser fra vidner i sagen, og at de har modtaget Abida Kim Eriksens forklaring i en mail. Han bekræfter, at skænderiet opstod mellem en dansk kvinde og en niqabklædt kvinde med anden etnisk baggrund end dansk. Det er dog fortsat politiets vurdering, at niqabben røg af ved et uheld.

»Kollegerne har gennemset videomaterialet fra centerets overvågningskameraer flere gange, og de har på den baggrund vurderet, at niqabben ikke bliver flået af med vilje, men at det sker i forbindelse med den tumult, der opstår. Havde der været tale om en bevidst handling, kunne der være tale om selvtægt, men det har kollegerne ikke fundet grundlag for,« siger han.

Hørsholm Midtpunkt i den nordsjællandske by Hørsholm cirka 25 kilometer nord for København. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Hørsholm Midtpunkt i den nordsjællandske by Hørsholm cirka 25 kilometer nord for København. Foto: Jeppe Michael Jensen

Begge kvinder fik en bøde for forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Da kvinden samlede sin niqab op og tog den på igen, fik hun også en bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet. I opslaget fortæller Abida Kim Eriksen, at betjenten, der udskrev bøden, først ringede op til sin chef:

'Politibetjenten, som skulle give bøden (vedr. niqab), spurgte sin overordnede, om han måtte undlade at give bøden, hvortil han fik besked på at give bøden. Betjenten udtrykte også sin utilfredshed med loven, men havde ikke lyst til at blotte sin holdning, grundet, som betjenten selv udtrykte det, 'der er mange ting at sige om det (maskeringsforbuddet), men det kan jeg ikke komme ind på, fordi jeg har denne uniform på',' skriver hun.

Tildækningsforbuddet vækker stærke følelser – også i politiet. Her får 37-årige Ayah et kram af en kvindelig betjent under en demonstration mod tildækningsforbuddet 1. august. Foto: Andrew Kelly Vis mere Tildækningsforbuddet vækker stærke følelser – også i politiet. Her får 37-årige Ayah et kram af en kvindelig betjent under en demonstration mod tildækningsforbuddet 1. august. Foto: Andrew Kelly

Jan Hedager bekræfter, at betjenten konsulterede vagtchefen, inden han udskrev bøden.

»Betjenten vender episoden med vagtchefen og får samtykke herfra til at udskrive bøden. Det er på ingen måde ualmindeligt. Der er tale om en hel ny lov uden præcedens, og det er vagtchefen, der har ansvar for, at de juridiske vejledninger bliver fulgt,« siger han.

Den 28-årige kvinde kan se frem til en bøde på 1.000 kroner for overtrædelse af tildækningsforbuddet.

Tildækningsforbuddet blev vedtaget af Folketinget med stemmer fra DF, V, K, S og LA. Henrik Dahl (LA) og Mette Gjerskov (S) stemte imod forslaget.