En person er blevet stukket med kniv og kørt på sygehuset. Det er uvist, hvilken tilstand offeret er i.

Et formodet familieopgør har fået Fyns Politi til at rykke ud med flere patruljer til boligområdet Vollsmose i Odense.

Her er en person blevet stukket med kniv og kørt på sygehus.

- Vi er lige nu til stede med flere patruljer i Vollsmose ved Lærkeparken. En person er stukket med kniv og kørt på sygehuset. Der er tale om en hændelse i en familie, skriver Fyns Politi på Twitter.

Det er ikke muligt at få oplyst, hvor alvorligt offeret er kommet til skade efter at være blevet ramt.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 13.39 tirsdag eftermiddag.

En person er anholdt i sagen.

- Den formodede gerningsmand er anholdt. Intet tyder på, at der er andre implicerede end offer og gerningsmand. Men vi bliver i området for at lave den nødvendige efterforskning, lyder det fra Fyns Politi omkring klokken 14.30.

Politiet ønsker ikke at oplyse noget om motiv for knivstikkeriet eller fortælle mere om de involverede.

Det er derfor for eksempel uvist, hvilken familiær relation de to parter har.

Køn og alder er heller ikke oplyst, ligesom det ikke står klart, om den anholdte vil blive sigtet og fremstillet i grundlovsforhør.

/ritzau/