På bare to uger er tre børn på Falster blevet behandlet af en øjenlæge som følge af leg med de populære laserpenne.

Og det har nu fået øjenlægen Marina Gancho, der har behandlet de tre børn, til at slå alarm.

Det kan nemlig i værste fald koste synet, fortæller en af hendes ansatte til lokalmediet Folketidende.

»Først bliver de blinde, så ser de sorte ringe, og en af dem får varige skader,« fortæller Pernille Holm, der er ansat hos Marina Gancho.

Ifølge Pernille Holm var laserpennene købt i Danmark, og hun frygter derfor også, at den lille metaldims kan havne under juletræet om ganske få dage rundt om i de danske hjem.

Det er langtfra første gang, at der bliver advaret mod de populære laserpenne. Tilbage i 2014 advarede Øjenforeningen mod laserpenne og skrev blandt andet:

'Desværre er der indrapporteret alvorlige øjenskader også i Danmark, idet f.eks. Øjenafdelingen i Glostrup har haft tilfælde, hvor unge har mistet synet på det ene øje, fordi de har rettet laserpointeren mod eget øje. Resultatet er, at nethindens gule plet så at sige bliver brændt af på en brøkdel af et sekund.'

Og skruer vi tiden tilbage til 2011, blev en mand idømt 14 dages betinget fængsel for at have lyst med en laserpen mod en helikopter.