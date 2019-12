Rammer fløj gennem luften, flere effekter blev smadret, og en glasvase blev knust mod gulvet.

Det var dramatiske scener, der fredag formiddag udspillede sig i og foran borgmesterkontoret på Odense Rådhus, da en unavngiven kvinde brød ind og raserede området.

Kvinden tog efterfølgende flugten, da personalet på rådhuset greb ind.

Men det er en omgang chokerede medarbejdere, som borgmesteren nu forsøger at tage hånd om.

Det fortæller borgmester i Odense Peter Rahbæk Juel (S) til B.T.

Han var ikke selv på sit kontor, da den voldsomme episode fandt sted. Men han genfortæller, hvad der skete.

»Der er tale om en kvinde, som tiltvang sig adgang til mit kontor på rådhuset. Her smadrede hun flere ting. Glasrammer blev smadret og andre effekter, som jeg havde fået af borgere. I forkontoret kastede hun også med blandt andet en glasskål, som bliver smadret,« forklarer Peter Rahbæk Juel.

Han fortæller, at sagen kommer til at få konsekvenser på rådhuset.

Sådan så borgmester Peter Rahbæk Juels kontor ud, efter en kvinde fredag formiddag havde raseret det. Foto: Privatfoto

»Vi går meget op i, at vores rådhus er et åbent sted. Og når man arbejder på et rådhus, så arbejder man i demokratiets tjeneste. Derfor er det også ekstra ærgerligt, at det her sker. Og vi kommer selvfølgelig til at kigge nærmere på vores sikkerhed på rådhuset.«

Er det normalt, at man bare kan gå ind på dit kontor, som kvinden gjorde?

»Nej, det kan man ikke. Men kvinden fik tiltvunget sig adgang alligevel. Heldigvis fik vores personale råbt hende an og på den måde stoppet hende, inden hun stak af.«

Hos Fyns Politi oplyser man, at kvinden, som endnu ikke er fundet, er kendt i forvejen. Men Peter Rahbæk Juel ønsker ikke at kommentere det yderligere.

Han vil dog gerne sætte ord på den voldsomme oplevelse.

»Vi har aldrig oplevet noget lignende her på rådhuset. Og vores medarbejdere er naturligvis rystede og chokerede over det her. Og vi sørger for krisehjælp til dem, der kan have behov for det,« siger Peter Rahbæk Juel.

Kender I noget til kvindens motiv for at gå ind på dit kontor og rasere det?

»Det har jeg ingen kommentar til.«

Både borgmesterens kontor og forkontoret blev raseret, da den unavngivne kvinde brød ind. Foto: Privatfoto

Ved I, om hun er gået efter dig personligt?

»Hun er gået efter toppen af det politiske system. Det er det eneste, jeg kan sige til det.«

Hvordan har du det personligt med, at kvinden er gået efter dit kontor?

»Jeg er rystet. I et demokrati træffer man sommetider nogle svære beslutninger, som nogle personer kan være uenige i. Men de uenigheder skal man ordne med ord og ikke ved at bryde ind og rasere et kontor på den måde,« siger Peter Rahbæk Juel.

Politiet i Odense fik anmeldelsen om, at en kvinde var gået amok på rådhuset klokken 11.42.

Da politiet ankom til stedet, var kvinden dog forsvundet igen.

Og lige nu er politiet i gang med at finde kvinden.

Hvis hun findes, så står hun foran flere potentielle sigtelser. Samtidig er det en skærpende omstændighed, at kvinden udførte hærværk på en samfundsinstitution som et rådhus.