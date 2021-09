Et odenseansk par fik sig noget af en forskrækkelse mandag aften, da de inviterede en 19-årig mand ind i deres lejlighed.

De troede egentlig, at de skulle sælge en brugt Macbook til den unge mand, men pludselig gik det op for dem, at de havde lukket en røver ind i deres egen lejlighed.

Den påståede køber havde nemlig slet ikke tænkt sig at købe noget af parret, som bor i Nansensgade i Odense. Det skriver fyens.dk

Anklager Monika Mogensen fortalte i retten onsdag, at køberen tværtimod var meget klar i spyttet:

»Det er et røveri,« skulle den 19-årige mand have sagt til parret, mens han truede dem med en pistollignende genstand. Samtidig truede han parret til ikke at ringe til politiet.

Dermed gjorde han sig skyldig i røveri af grov beskaffenhed, ifølge anklageren.

Den 19-årige mand blev anholdt tirsdag formiddag. Han erkender tyveri af computeren, men ikke røveri eller truslerne mod parret.

Han blev varetægtsfængslet indtil 5. oktober.