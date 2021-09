Det bliver en opgave, som ingen tidligere har taget på sig. Og så betaler de det af egen lomme.

Det odenseanske firma PentaBase skal være med til at teste immigranter for corona i en lejr, der netop er oprettet på en af de græske øer.

»Det bliver ikke som noget, vi har lavet før, men det er meget spændende,« siger direktør Ulf Bech Christensen.

Firmaet servicerer danske virksomheder, så de bedst muligt kan sikre deres medarbejdere og produktion, men nu er de 400 immigranter, der er rykket ind i den nye EU-støttede lejr, der skal sikres.

»Det handler om at hjælpe nogle mennesker, som er meget udsat, men det er ikke kun immigranterne, det handler om. Det gælder også om at beskytte lokalbefolkningen.«

Måden, PentaBase fik opgaven, var ved, at en af deres græske leverandører spurgte, om de kunne være interesserede i at hjælpe. Noget, som man meget hurtigt var klar på.

»Det er ikke en voldsomt stor opgave. Det svarer lidt til en mellemstor, dansk virksomhed. Vi har sat et laboratorium op dernede, og så er det meningen, at nogle lokale skal oplæres, så jeg på et tidspunkt kan nøjes med at have en af mine ansatte i lejren,« siger direktøren.

Den nye lejr hedder Zervou, og den ligger på Samos. Den åbnede i lørdags, og i løbet af næste uge skal testningen være oppe at køre på fuld tryk.

Hvordan har I råd til at yde den her gratis service?

»Vi har tjent gode penge under coronaen, og vi har længe haft lyst til at give tilbage. De gange vi har tilbudt i Danmark – eksempelvis da smitten steg i Vollsmose – har man takket nej, og derfor sagde vi ja til den her mulighed,« siger direktøren i Biotekvirksomheden.

Ulf Bech Christensen kan endnu ikke sige, hvor meget han kommer til at poste i projektet. Det afhænger af, hvor mange immigranter, der skal testes, hvor længe projektet fortsætter og andre foranderlige omstændigheder.

De EU-finansierede lejre har løbende været genstand for kritik, fordi nogle mener, det er for hårde forhold, immigranterne lever under, mens de venter på at komme hjem.