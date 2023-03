Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet har foretaget en obduktion af den mand, som er blevet identificeret som 26-årige Mads Ehmsen, der har været forsvundet siden 23. januar.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Politiet er dog ikke kommet nærmere en dødsårsag.

'Der er ikke umiddelbart noget i de foreløbige resultater af obduktionen, der peger på en kriminel handling'.

'Men der skal nu foretages en række retskemiske og tekniske undersøgelser, og før resultatet af undersøgelserne foreligger, kan politiet ikke oplyse yderligere', lyder det fra politiet i pressemeddelelsen.

Liget af Mads Ehmsen blev fundet torsdag i Varde Å Dronning Margrethes Vej i Vardes centrum.

Fredag meldte politiet ud, at den afdøde var identificeret som Mads Ehmsen – og det er nu »endeligt identificeret«, melder politiet.

Det var 23. januar, at Mads Ehmsen forsvandt sporløst – uden sin telefon og kreditkort. Han blev sidst set omkring klokken 23.30 i Varde midtby, hvor han var iført en mørk jakke og en sort sportstaske.

Politiet har både torsdag og fredag afspærret det område, hvor liget blev fundet.

Her har man afsøgt for eventuelle genstande, der kan have betydning for sagen.