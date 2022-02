Den 47-årige kvinde, der i går blev fundet død, er blevet dræbt.

Det bekræfter Sydjyllands Politi efter obduktionen.

Mandag sen eftermiddag blev et ægtepar blev fundet døde i henholdsvis Esbjerg og Oksbøl, og det står klart, at kvinden er blevet dræbt.

Obduktionen af manden har derimod ikke dokumenteret nogle synlige, fysiske skader.

»Politiet afventer derfor yderligere retskemiske undersøgelser, før den endelige dødsårsag kan klarlægges,« skriver politiet i en pressemeddelelse.

De pårørende er underrettet.

Manden blev fundet i en bil i et skovområde på Skovvej i Oksbøl i Varde Kommune klokken 17.37. Han blev erklæret død på stedet af en læge.

Knap to timer senere gjorde politiet endnu et forfærdeligt fund i Esbjerg. Her blev mandens hustru, den 47-årig kvinde, fundet i forbindelse med efterforskningen. Kvinden blev fundet livløs i et kolonihavehus i Kvaglundparken i Esbjerg. Hun blev ligeledes erklæret død på stedet af en læge.

Hele mandagen arbejdede politiet ved kolonihavehuset for at sikre spor.

Sydjyllands Politi oplyser, at de efterforsker bredt, blandt andet for at afdække kvindens færden forud for drabet.