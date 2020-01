En hel del bilbrande har nytårsaften og -nat hærget flere steder i landet.

Det har været en travl nat for de danske brandfolk, der er rykket ud intet mindre end 567 gange.

Og en stor del af udrykninger er gået til bilbrande flere steder i landet, oplyser Danske Beredskaber.

»Den klassiske opgave er skraldespands- og containerbrande, der forekommer i næsten alle dele af landet – og ofte er bevidst påsatte. I den mere dramatiske ende har der været 49 bilbrande i det fri og fem brande i motorcykler og/eller knallerter,« siger Cecilie Hedegaard Petersen fra Danske Beredskaber.

Særligt i København har der været travlt med bilbrande. Henrik Stormer fra Københavns Politi oplyser, at man har været rykket ud til mindst 20 af slagsen, og at langt størstedelen af dem har været påsat.

»Tre stykker kan siges at være fra fyrværkeri, men resten har været påsat. Det er et større antal, end hvad vi tidligere har set,« siger Henrik Stormer.

Foruden de mange bilbrande kan Danske Beredskaber desuden oplyse, at man har registreret 17 fyrværkeriangreb mod brandfolk.

Et af dem fandt sted i Albertslund, hvor brandfolk blev beskudt med fyrværkeri i mindst tre tilfælde, mens de var ved at udføre deres arbejde.

»Vi har desværre oplevet igen i år at blive beskudt med fyrværkeri, når vi kommer for at slukke brande i containere,« siger vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab Jan Kirk-Iversen til B.T.

Blandt andet er brandfolkene blevet beskudt med bomberør og raketter. Værst gik det for sig, da brandfolkene ankom til Bækgården i Albertslund.

»Vi blev truet til at forlade området af nogle unge mennesker, som fortalte kollegerne, at de 'ikke skulle blande sig',« siger Jan Kirk-Iversen.

Politiet ankom kort efter og fik ro på gemytterne, og brandvæsnet fik slukket ilden i en container.