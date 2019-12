En 16-årig dreng er som et rent nytårs-mirakel sluppet med livet i behold på trods af, at han mandag faldt næsten 160 meter ned fra Mount Hood i den amerikanske delstat Oregon.

Alle omkring ham troede ellers, at den unge bjergbestiger skulle blive dødsoffer nummer 131 på det populære klatrebjerg, som med sine 3.429 meter er det højeste i delstaten, der ligger i USAs nordvestlige hjørne.

Den lokale sherif i Clackamas takker på Twitter alle de frivillige, som efter faldulykken trådte til og - med ski under fødderne og en rescue-båre - sørgede for at få den skadede teenager sikkert ned af bjerget og bragt til behandling på det nærmeste hospital.

Han blev hentet ned af dusinvis af hjælpere fra 3.200 meters højde.

Ifølge flere lokale amerikanske medier er den 16-årige dreng sluppet fra faldulykken med en benskade.

Mount Hood er et meget populært mål blandt klatrere og bjergbestigere.

Bjerget har formentlig gennem tiden krævet flere end de 130 dødsofre, som der er blevet ført statistik med og optalt - men ‘kun’ gennem de seneste hundrede år.