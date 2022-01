Aarhusianerne har holdt sig en mere rolig nytårsaften end andre år.

Anmeldelser om skader og vold har været begrænset,

Det fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Chris Mose.

»Vi har haft fire anmeldelser om brand i biler, 26 anmeldelser om brand i hække, skraldespande og lignende ting. Så vidt jeg ved, er ingen kommet alvorligt til skade, så der er tale om anmeldelser i småtingsafdelingen.«

Der var cirka 200 personer samlet på Rådhuspladsen klokken 00.00, mens der var 700-800 samlet på Store Torv og Lille Torv.

Ifølge vagtchefen er der en god grund til, at der har været forholdsvist stille.

»Det har været roligt i forhold til andre år, og det skyldes nok, at nattelivet er lukket. Der er ingen tvivl om, at det har betydning for, at vi ikke ser lige så mange voldssager.«

Politiet har også været ude til enkelte anmeldelser om musik til ulempe.