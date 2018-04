Retssagen mod Peter Madsen, der er anklaget for at have dræbt den svenske journalist Kim Wall, fortsætter tirsdag kl. 09.30.

Tirsdag skal en række tekniske eksperter i vidneskranken og skal enten modbevise eller understøtte Peter Madsens forklaring om, hvad der skete om bord på UC3 Nautilus den 10. august 2017, da 30-årige Kim Wall mistede livet.

Peter Madsen har igennem de syv første retsmøder holdt fast i, at Kim Wall døde af kulilteforgiftning, fordi udstødningsgasser fyldte ubåden, mens lugen var gået i baglås.

Herunder kan du følge tirsdagens retssag live: