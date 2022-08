Lyt til artiklen

»Jeg har et problem, kan du hjælpe mig?«

Spørgsmålet skulle forestille at være fra et barn til en forældre, hvorefter barnet efterspørger kortoplysninger.

Sagen er bare, at det ikke er ens barn, der har brug for hjælp. Det er en ny metode, hvor svindlere snyder sig til kortoplysninger.

Det er National enhed for Særlig Kriminalitet, der advarer mod det nye svindelnummer.

Eksemplet er delt af politiet. Foto: National enhed for Særlig Kriminalitet, Twitter

»Vær opmærksom på, at svindlere udgiver sig for at være dit barn på WhatsApp i nyt svindelnummer,« skriver enheden på Twitter.

Svindleren vil derefter forsøge at lokke kortoplysninger ud af dig, som de efterfølgende kan misbruge.

Enheden kommer derfor med et klokkeklart budskab.

»Del aldrig dine personlige oplysninger – heller ikke med familie og venner;« skriver de.

National enhed for Særlig Kriminalitet er politiets nationale enhed, som efterforsker og strafforfølger kompleks og organiseret kriminalitet.