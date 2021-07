Der har ellers været 13 dage uden ét eneste stenkast mod bilister på E65-motorvejen i Sverige.

Men tirsdag eftermiddag er det sket igen. Det oplyser det svenske politi til B.T.

»Vi modtog i eftermiddag et opkald fra en svensk lastbilchauffør, som blev ramt af en større sten på sin rude. Han ringede med det samme, så vi kunne skynde os ud til ham,« fortæller Ewa Gun-Westford fra det svenske politi.

Af samme grund kunne svensk politi lynhurtigt rykke ud med helikopter og hundepatrulje, men det lykkedes ikke at fange gerningsmanden eller -mændene.

Dog mener politiet ikke, at stenen i dette tilfælde blev skudt afsted, som det hidtil har været tilfældet, men i stedet kastet afsted.

Stenkastet fandt sted mellem Svedala og Skurup, og her vil politiet bruge resten af aftenen.

»Vi bliver der her til aften for at efterforske sagen, og så fortsætter vi naturligvis arbejdet, som vi hidtil har gjort,« siger Ewa Gun-Westford.

Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand. Foto: Privatfoto

Hun understreger desuden, at man betragter stenkastet som et angreb.

Stenkastet kommer efter en periode, hvor næsten 100 danskere havde anmeldt at være blevet ramt af sten og andre metalgenstande på vej til eller fra Ystad.

B.T. har bragt en lang række artikler om de mange stenangreb, og i en artiklerne stod 26 danskere frem med deres vidnesbyrd.

