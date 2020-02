Mens politiet efterforsker gruppeoverfaldet begået på Albertslund Station mod 17-årige Marcus Alexander Aroli, har et andet offer indgivet anmeldelse om et nyt stationsoverfald.

Denne gang foregik overfaldet på Roskilde Station.

Tidligt søndag morgen sad en 23-årig mand i et venterum af glas på Roskilde Station. Der kom han i snak med en gruppe på seks-otte unge, oplyser Martin Bjerregaard, der er kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi.

»Af uvisse årsager bliver de uvenner, og det ender med, at den 23-årige bliver slået med knytnæve i ansigtet. Det fører til, at han falder ned på gulvet, hvorefter andre i gruppen tildeler ham spark i hovedet og på kroppen,« fortæller Martin Bjerregaard.

Den 23-årige kom på benene og løb ud af glasventesalen med gruppen af unge efter sig.

»Det lykkedes ham på en eller anden måde at slippe væk fra gruppen og gemme sig,« fortæller Martin Bjerregaard.

Den 23-årige tog herefter hjem til sine forældre, som bor i Roskilde. De opfordrede ham til at melde overfaldet til politiet, hvilket han gjorde.

Midt- og Vestsjællands Politi gennemgår nu overvågning fra Roskilde Station i håb om at finde billeder, der kan lede dem tættere på anholdelse af gerningsmændene.

Samtidig håber politiet, at eventuelle vidner, der har set overfaldet, vil henvende sig.

»Ikke langt fra stationen ligger der et diskotek, som netop havde lukket de sidste gæster ud, da overfaldet fandt sted. Det er vores håb, at nogle af disse gæster kan have set gruppen af unge mænd og vil henvende sig til politiet,« siger Martin Bjerregaard.

Voldsofferet har givet politiet et detaljeret signalement af den mand, der indledte overfaldet med et knytnæveslag. Han beskrives som fedladen, skeløjet og med pandehår ned til øjenbrynene. Han var dansk af udseende, 18-20 år, 175-180 centimeter høj og var iført lyseblå jeans.

Vidner, der mener at kunne genkende dette signalement, kan henvende sig til Midt- og Vestsjællands Politi ved at ringe til 114.