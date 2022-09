Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er næsten seks år siden, at højgravide Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i Elverparken i Herlev.

Alligevel kom det tirsdag formiddag frem ved Retten i Glostrup, at efterforskerne i Københavns Vestegns Politi først nu skal til at lave grundige analyser af et mistænkeligt hår, der blev fundet på liget af den dræbte kvinde.

Det oplyste senioranklager Bo Bjerregaard, da retten skulle tage stilling til, om den 29-årige mand, der i maj i år blev anholdt og frihedsberøvet for drabet, fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

Manden nægter sig skyldig og har foreløbig hverken ønsket at udtale sig i retten eller lade sig afhøre af politiet.

Som begrundelse for fortsat at varetægtsfængsle den 29-årige nævnte anklageren en række af de efterforskningsskridt, som stadig mangler i politiets opklaringsarbejde, som ellers angiveligt er ved at være ved vejs ende.

Og her spiller det mystiske hår fra gerningsstedet en væsentlig rolle.

»Politiet har haft flere hår inde til til undersøgelse, som blev fundet på den dræbte. På nær et enkelt formodes de at stamme fra afdøde, da de var afklippet i begge ender, hvilket svarer til, at en del hår på hende var revet af,« oplyste anklageren.

»Ét hår har dog ikke de karakteristika og er formentlig ikke fra hende. For at få det hår nærmere analyseret, skal det til Østrig, da undersøgelsen ikke kan laves i Danmark. Det tager normalt to måneder, men politiet vil naturligvis presse på, for at det kan ske så hurtigt som muligt,« tilføjede Bo Bjerregaard.

Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Borglit blev dræbt med talrige knivstik i november 2016. Mindre end et år efter indledte den nu 28-årige mand, der er anholdt og sigtet for drabet, et voldeligt forhold til en noget ældre kvinde, der ifølge sin egen forklaring blev slået næsten dagligt, inden kæresten forsøgte at dræbe hende. Foto: Privatfoto

Desuden mangler politiet også stadig af afhøre tre vidner, som den 29-årige har siddet i fængsel med og som han efter politiets opfattelse muligvis kan have betroet sig til.

Den nu drabssigtede sad nemlig allerede bag tremmer, da han i maj i år blev anholdt i Enner Mark Fængsel i Jylland for knivdrabet på Louise Borglit. Han var ved at afsone en langvarig fængselsdom for drabsforsøg på en tidligere kæreste, som blev mishandlet omkring et års tid efter knivdrabet i Elverparken i Herlev.

Netop den 29-åriges omtale af drabet bag tremmerne i det jyske fængsel spiller i forvejen en meget betydelig rolle i sagen.

I håb om at han ville tale over sig, sendte politiet nemlig i største diskretion en hemmelig PET-agent med dæknavnet »Frank« ind i fængslet, hvor han angiveligt skulle afsone en dom for drab på en kvinde.

Højgravide Louise Borglit blev dræbt med adskillige knivstik i Elverparken i Herlev 4. november 2016. Foto: Privatfoto/Facebook Vis mere Højgravide Louise Borglit blev dræbt med adskillige knivstik i Elverparken i Herlev 4. november 2016. Foto: Privatfoto/Facebook

Under samtalerne med den hemmelige PET-agent, som var forsynet med skjulte mikrofoner i fængslet, kom den 29-årige efter politiets opfattelse med så belastende udtalelser om knivdrabet på Louise Borglit, at det afslørede ham som gerningsmanden.

Især fordi han fortalte detaljer om det blodige drab, som kun morderen ifølge politiet ville kende til.

Og netop agentens aflytninger fra fængslet spillede da også en stor rolle, da den 29-årige i maj blev varetægtsfængslet for drabet. Det har han været siden, og tirsdag besluttede en dommer i Glostrup at forlænge fængslingen yderligere med nye fire uger.