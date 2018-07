Et skyderi har tirsdag aften fundet sted i Lyngby nord for København. Det fortæller Nordsjællands Politi over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at der er fundet et skyderi sted i Lyngby, men mere kan jeg ikke sige lige nu,« siger vagtchef ved Nordsjællands Politi Ole Hestbæk.

Ifølge B.T.s oplysninger skal skyderiet have fundet sted ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU.

På Twitter er Nordsjællands Politi ude og bekræfte, at de arbejder ved DTU.

Skyderiet blev meldt til politiet klokken 20.55, oplyser politiet.

I tweetet fra politiet skrives det desuden, at der ikke er yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Kl 2055 indgik anmeldelse om afgivelse af skud ved DTU i Lyngby. Vi arbejder på stedet og kan ikke oplyse yderligere pt..../vagtchefen #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) July 17, 2018

