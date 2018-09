Der er tirsdag aften igen meldinger om skyderi i Københavns Nordvestkvarter. Uvist, om det er banderelateret.

Tirsdag aften har der været et nyt skyderi i København. Denne gang på Skaffervej i Københavns Nordvestkvarter.

Det bekræfter Københavns Politis vagtchef over B.T.

»Jeg kan bekræfte, at der har været skyderi herude. Andet kan jeg ikke sige lige nu,« siger vagtchefen Henrik Stomer, Københavns Politi, til B.T.

Ved du noget om sagen, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

Daniel Seistrup bor omkring 100 meter fra skyderiet og oplevede det som et voldsomt optrin.

»Min kæreste og jeg sidder og ser nyhederne, og så hører vi pludselig to høje knald. Vi spørger hinanden: 'var det skud?',« siger han.

»Så går der 30 sekunder med stilhed, og så kan vi høre nogle mænd råbe 'hænderne op', 'hænderne op', 'hænderne op'. Vi er ret sikre på, det er politiet, men vi kunne ikke se dem. Så kan vi høre en masse sirener og se blå blink,« siger Daniel Seistrup.

»Det var en vild oplevelse. Der kom det altså tæt på lige pludselig.«

Hans kæreste Emilie har samme oplevelse af hændelserne, fortæller hun B.T.

Københavns Politi vil hverken be- eller afkræfte den beskrivelse, øjenvidnerne kommer med.

Politiet kan ikke umiddelbart svare på, om skyderiet har forbindelse med den igangværende bandekonflikt.

I den seneste tid har været flere skyderier i og omkring København.

Forleden oplyste politiet, at de seneste dages skyderier i københavnsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.

/ritzau/