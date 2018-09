Københavns Politi er onsdag aften rykket ud til et skyderi i Nordvestkvarteret.

København. Politiet er onsdag aften rykket ud til en skudepisode i Ragnhildgade i Københavns Nordvestkvarter.

- Vi får klokken 19.48 en anmeldelse om skud, og det er vi rykket ud for at undersøge. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi kort efter klokken 20.

Tirsdag aften var der to skyderier i Københavnsområdet - et i Herlev og et ved Lygten i Københavns Nordvestkvarter.

Ved skyderiet på Lygten blev en person ramt, men var ikke på noget tidspunkt i kritisk tilstand. Han er blevet udskrevet.

/ritzau/