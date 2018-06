Tre mænd blev onsdag ramt af flere skud i Husum. Der har den seneste tid været flere skyderier i området.

København. Et skyderi i Husum onsdag aften har formentlig rod i en konflikt, hvor der også tidligere er blevet skudt i området. Det mener Københavns Politi, der torsdag efterforsker episoden, hvor tre mænd blev ramt.

- Vores vinkel er, at det hænger sammen med de andre skyderier, der har været i Husum og Rødovre i maj og starten af juni, siger politiinspektør Torben Svarrer.

Politiet har tidligere oplyst, at det mener, at konflikten ved Husum muligvis skyldes, at der er blevet stjålet et stort parti hash. Solgt på gadeplan har den angiveligt stjålne hash en værdi af cirka fem millioner kroner.

Politiinspektøren oplyser, at de tre skudofre fra onsdag aften ikke har relationer til bander. Men de er kendt af politiet. Den lokale konflikt er angiveligt mellem to grupper - den ene fra Husum og den anden fra Rødovre.

- Vi mener stadigvæk, at det handler om et parti hash, som er blevet stjålet fra den ene gruppering - og de mener så, at det er den anden, der står bag. Derfor er der skyderier. Det er i hvert fald vores vurdering, siger Torben Svarrer.

Der har været flere skyderier i området, som politiet har koblet sammen. Blandt andet blev der den 12. juni affyret godt ti skud i retning mod fire unge, der sad på en bænk ved Voldparken Skole.

Tre blev også anholdt efter en skudepisode på Husum Torv i slutningen af maj, hvor en 25-årig mand blev trukket ind i en bil. Politiet har udtalt, at de mener, at han blev bortført. Men det har han selv afvist.

Skudofrene onsdag aften er 19, 21 og 22 år. De blev bragt på hospitalet, men de har ikke været i livsfare. Den ene blev ramt overfladisk på overkroppen og er allerede udskrevet igen, mens de to andre blev ramt i henholdsvis foden og benet.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i forbindelse med onsdag aftens skudepisode, der blev anmeldt klokken 21.39.

I sine undersøgelser på stedet fandt politiet otte patronhylstre, som tyder på, at der altså er blevet affyret mindst otte skud.

