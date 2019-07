Jagten efter milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen har nu varet i otte måneder, men de seneste par uger har der været fremskridt.

Så sent som mandag er der en melding om, at politiet har et spor, der kan vise sig at blive afgørende.

Det norske politi har tidligere i sidste uge oplyst, at de mener at have sporet sig ind til, hvor A4-papirerne, som løsesumskravene blev skrevet på, er blevet købt.

Men det stopper altså ikke her, skriver NRK. De har fået oplyst, at der er blevet gjort omfattende undersøgelser for at finde frem til, hvor konvolutten, der blev fundet sammen med brevet, er købt og solgt.

Det norske politi afviser dog at bekræfte den teori til det norske medie.

'Vi har lige nu ikke nogle kommentarer relateret til ting, vi har fundet på stedet,' skriver politiinspektøren Tommy Brøske i en sms til NRK.

Længe arbejdede politiet ud fra baggrunden, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet bortført, men i forrige uge ændrede man det udgangspunkt.

I stedet er den nye hovedteori, at den 69-årige kvinde er blevet dræbt, og at den såkaldte kidnapning bare er blevet skabt af bagmændene for at forvirre.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt den 31. oktober sidste år, da hendes mand Tom Hagen kom hjem og fandt brevet med kravet om en løsesum.

Det er netop det brev og den konvolut, som kan hjælpe politiet.

»Det er den type beviser, som kan opklare en straffesag,« siger Hagen-familiens bistandsadvokat, Svein Holden, til NRK.

Politiet har blandt andet brugt sprogeksperter til at hjælpe dem med at finde frem til, hvem der har skrevet brevet.