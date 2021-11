»Det er desværre et kendt fænomen, at kriminelle udnytter de ældre borgeres generelt store tillid.«

Sådan lyder det fra vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard til B.T.

Onsdag bragte TV 2 Lorry nyheden om, at en eller flere forbrydere er på spil i Greve.

De udgiver sig for at være bankmænd, for derigennem at tillokke sig dankort og dertilhørende pinkode.

Onsdag var der tale om to anmeldelser, torsdag formiddag er antallet fordoblet. Alle fire anmeldelser er fra ældre kvinder.

»Der er kommet to yderligere anmeldelser, der er helt magen til. Det drejer sig om opringninger til ældre kvinder, hvor en mandlig forbryder udgiver sig for at være bankansat,« siger vagtchefen til B.T.:

»Her lyder beskeden, at der er noget galt med betalingskortet og at det derfor skal lukkes. I den forbindelse tilbyder de, at sende en medarbejder ud på ens private adresse og hente kortet – og for at de kan lave et nyt, skal de også bruge pinkoden.«

I tre ud af fire sager, er det lykkedes forbryderne at tillokke sig dankort og dertilhørende pinkode.

Et scam, der har sammenlagt har kostet to af kvinderne 31.000 kroner. Hvor meget den sidste kvinde har mistet, er endnu ikke kommet frem.

Ifølge vagtchefen tyder de forskelligartede personbeskrivelser på, at der er tale om flere bagmænd. Alle umiddelbart mænd i starten af tyverne.

Fælles for de fire kvinder er, at de alle er over 70 år.

»Vores klare opfordring er, at yngre familiemedlemmer bør tale med deres ældre familiemedlemmer om det her. Advarsler om digital svindel ses ofte online – og det er ikke sikkert, at dem der udsættes for de her svindelnumre, nødvendigvis ser advarslerne,« siger Martin Bjerregaard.

»Derfor er det vigtigt, at man advarer de ældre borgere om det her.«

Modtager man lignende opkald, bør man lægge røret på og ringe til sin banks hovednummer.

»Det er rigtig trist, at der er nogen, der bliver fuppet på den her måde. Det kan være enormt utryghedsskabende for borgerne,« lyder det fra vagtchefen.