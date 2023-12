For tredje gang på fire dage er der sket et røveri i Aalborg, hvorfor politiet igen efterlyser vidner.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fredag skete det på Shell-tanken på Engtoftevej kort før klokken 14.

Ved dette røveri fik gerningsmanden ikke et udbytte med sig, og ingen kom til skade under røveriet.

Politiet har delt dette billede efter fredagens røveri. Foto: Nordjyllands Politi. Vis mere Politiet har delt dette billede efter fredagens røveri. Foto: Nordjyllands Politi.

Efterfølgende løb personen i retning mod Annebergvej.

»Vi efterforsker i øjeblikket intenst og er derfor synlige i Aalborg i forbindelse med vores arbejde, især i området omkring gerningsstedet,« siger vagtchef og politikommissær ved Nordjyllands Politi, Lau Larsen.

Desuden bliver gerningsmanden beskrevet som mand, ung, cirka 170 centimeter høj og spinkel af bygning.

Han var iført mørkt tøj, en hue/hætte. Han bar en trøje med et stort, hvidt Adidas-logo på brystet – og har man set manden ankomme eller forlade stedet, vil politiet gerne høre fra en.

Oplysninger om mandens tøj vil politiet også gerne høre nærmere om.

»De kan være smidt et sted i nærheden af gerningsstedet, for eksempel i opgange, så man må som borger gerne kigge efter det og ringe til os på 114, hvis man ser noget tøj smidt fra sig,« lyder det fra Lau Larsen.

Som nævnt er røveriet det tredje begået på fire dage i Aalborg.

26. december gik en mand ind i 7-Eleven på Aalborg Banegård, hvor en ekspedient blev truet med kniv. Gerningsmanden fik truet sig til et mindre udbytte.

Og i går, 28. december, blev SuperBrugsen i Sjællandsgade også røvet for et mindre beløb. Gerningsmanden truede igen med en kniv.

Politiet bekræfter i pressemeddelelsen, at man efterforsker forholdene ud for en hypotese om, at der er en sammenhæng.

»Oplever ekspedienter et tilfælde af røveri, så skal de ikke tøve: Man skal ringe 112 efterfølgende,« siger vagtchefen, der tilføjer, at man kun skal observere i situationen og ringe efterfølgende.

Og så vil politiet gerne høre fra dig, hvis du ved noget.

Det foregår på telefon 114.