Hvad giver man til kvinden eller manden, der simpelthen har alt?

Et toilet i massivt guld kunne være et bud. Hvis altså man har penge nok.

Men man kunne jo også bare stjæle det.

Tilsyneladende er det netop dét, fire mænd og en kvinde – og måske endnu flere – har stået bag. Det gav i den grad stort postyr i midten af september, da der henover natten blev stjålet et guldtoilet fra Blenheim Palace - selveste Sir Winston Churchills barndomshjem, i det sydlige England.

Her var det vandskyllende, fuldt funktionsdygtige og massive toilet lavet af 18 karat guld installeret som del af en udstilling af den italienske kunstner Maurizio Cattelan.

Men pludselig en morgen var det pist væk.

Tyvstjålet i nattens mulm og mørke på trods af, at den adelige Edward Spencer-Churchill, halvbror til Jarlen af Marlborough, i et interview med The Times forinden ellers skråsikkert havde påstået, at det ekstremt værdifulde guldtoilet nærmest var umuligt at stjæle.

Kort tid efter verdens formentlig første guldtoilet-tyveri blev to mænd på 66 og 35 år anholdt og sigtet for at være meddelagtige.

Det bizarre tyveri af det massive og fuldt funktionsdygtige toilet lavet af 18 karat guld skete fra sir Winston Churchills barndomshjem. Foto: EPA Vis mere Det bizarre tyveri af det massive og fuldt funktionsdygtige toilet lavet af 18 karat guld skete fra sir Winston Churchills barndomshjem. Foto: EPA

Britisk politi har siden efterforsket sagen intenst ud fra, at de to ikke kunne være alene om ugerningen.

Og nu er der for alvor kommet skred i den bizarre sag, efter der er blevet udsat en dusør på 100.000 britiske pund svarende til omtrent 865.000 danske kroner. Det har angiveligt ført til afgørende tip, og Thames Valley Police har netop anholdt yderligere tre personer, så der nu er fem personer sigtet i sagen, skriver nyhedssitet cnn.com.

De tre nye anholdte, som alle er fra universitetsbyen Oxford, er en kvinde på 36 år og to mænd på henholdsvis 34 og 35.

Hvor guldtoilettet er gemt, er der endnu ingen meldinger om på vandrørene.