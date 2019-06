Det er endnu ikke lykkedes for politiet at identificere de to mænd, der tirsdag aften blev skudt og dræbt på åben gade i Herlev.

De foreløbige undersøgelser peger dog på, at der kan være tale om to yngre svenske mænd.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse onsdag formiddag.

'Vi afventer fortsat endelig bekræftelse,' lyder det.

Politiet efterforsker sagen. Foto: Jacob Gren/Byrd

De to mænd blev ramt af en række skud ud for Sennepshaven 54 i Herlev kort før klokken 17:50 tirsdag.

Ifølge politiets foreløbige efterforskning er der blevet skudt mindst ti gange med flere våben – formentlig både pistol og automatriffel.

»Vi er fortsat på et indledende stadie af efterforskningen, og der er stadig mange spørgsmål, der udestår. Derfor er vi også her til morgen massivt tilstede i Sennepshaven i Herlev – både for at efterforske skyderiet og for at genetablere trygheden i området,« siger politiinspektør Flemming Madsen.

Til at begynde med lød meldingen fra politiet tirsdag aften, at en mand var afgået ved døden efter skyderiet, mens en anden var i særdeles kritisk tilstand.

Han var dog så hårdt såret, at han sidenhen også mistede livet.

Københavns Vestegns Politi modtog anmeldelsen omkring klokken 17:50:

»Da vi kommer frem finder vi først en hårdt såret mand, som kort efter bliver erklæret død. Et stykke derfra finder vi en anden hårdt såret mand, der bliver bragt til sygehuset,« lød det fra vicepolitiinspektør Søren Rye tirsdag aften til nyhedsbureauet Ritzau.

I forbindelse med skyderiet blev en Renault med svenske nummerplader ramt af flere skud. Om der er en forbindelse mellem bilen og de to dræbte, ønskede vicepolitiinspektøren dog ikke at sige tirsdag aften.

En Renault på svenske nummerplader er blevet ramt af skud i forbindelse med skyderiet. Foto: Mathias Øgendal

Han bekræftede dog, at den indgår i politiets undersøgelser.

Vicepolitiinspektøren fortæller desuden mediet, at en lys, grå Audi blev set køre fra stedet.

Den kan du se et billede af her.

Vestegnens Politi har netop udsendt dette billede, som viser flugtbilen

Bilen blev efterfølgende fundet på Skodborgvej i Nærum.

Der er tale om en stjålet Audi.

Københavns Vestegns Politi efterlyser personer, der har set noget i forbindelse med skyderiet.

De vil også gerne høre fra folk, der har foto og eller video fra stedet umiddelbart før og efter skyderiet. Ved du noget, som kan hjælpe politiet i deres efterforskning, bedes du kontakte dem på 114.

