Den 31-årige mand, der onsdag aften blev såret i forbindelse med et skyderi i Vollsmose, har personlige relationer til den igangværende konflikt i området.

Det har den foreløbig efterforskning i sagen - hvor en anden mand mistede livet - vist.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

»Vi vurderer, at den sårede mand har personlige relationer til den aktuelle konflikt – præcis hvordan og hvad vi bygger det på, kan jeg ikke komme nærmere ind på af hensyn til efterforskningen,« siger politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi.

Kort før midnat onsdag aften blev der affyret flere skud i den uroplagede Odense-bydel, og to personer blev ramt.

En af dem - en mand på 31 år - blev så alvorligt såret, at han kort efter afgik ved døden.

Den anden person - der også er 31 år - blev hårdt såret.

Fyns Politi arbejder nu på at få afklaret, om den mand, der mistede livet, på nogen måde har relationer til nogen af de involverede parter i den verserende konflikt.

»Det er en rigtig vanskelig situation, og vi ville hellere end gerne kunne sige, at det kan vi melde noget ud om nu. Men vi kan kun gå ud med verificerede oplysninger – vi skal med andre ord have undersøgt alle spor med videre, inden vi kan sige noget om den dræbtes eventuelle relation til sagen,« siger Johnny Schou og fortsætter:

»Det håber vi på forståelse for. Jeg kan til gengæld love, at vi gør alt, hvad vi kan for at kunne give et svar så hurtigt, som det er muligt.

Fyns Politi opfordrer på det kraftigste til, at alle, der ligger inde med videooptagelser, billeder eller andet materiale fra gerningsstedet eller andre relevante steder i forhold til sagen, videresender det til Fyns Politi.

»Vi samler alle de spor, vi kan. Hver eneste lille brik er vigtig i efterforskningen. Vi er ikke i tvivl om, at der findes viden og materiale derude, som vi endnu ikke har, og som vil kunne hjælpe os med at få lagt alle brikkerne i puslespillet,« siger politiinspektøren.

»Derfor håber jeg, at alvoren i denne sag gør, at dem, der sidder inde med noget, vil hjælpe os. Det gælder også dem, der kan have kendskab til eller viden om andre, som har viden eller materiale, som efterforskningen bør kende til. Giv os nu de oplysninger, så vi kan få de ansvarlige stillet til regnskab,« tilføjer han.

Fyns Politi vil fortsat være synligt til stede med tryghedsskabende og forebyggende indsatser i området af hensyn til borgernes sikkerhed.