Nordjyllands Politi er nået til et foreløbigt delmål i den omfattende behandling af drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Efter et års intenst arbejde melder det nordjyske poilti nu ud, at efterforskningen er afsluttet.

Nu er det omfattende materiale fra tusindvis af afhøringer og undersøgelser overdraget til anklagemyndigheden. Her skal juristerne nu tage stilling til, hvad det tiltalemæssige efterspil skal være.

»Det samlede efterforskningsmateriale i forbindelse med Mia-sagen er nu, den 2. februar 2023, blevet overdraget fra efterforskningen til Anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Det indebærer, at der i de kommende måneder ligger et stort arbejde foran Anklagemyndigheden med en grundig gennemgang af hele sagens meget omfattende materiale, som politiet gennem et langvarigt efterforskningsarbejde har tilvejebragt,« oplyser specialanklager ved Nordjyllands Politi, Mette Bendix, via en pressemeddelelse.

»Først når vi har afsluttet dette arbejde, vil Anklagemyndigheden tage stilling til sagen. Derfor kan vi ikke udtale os nærmere om selve tiltalespørgsmålet for nuværende,« tilføjer hun.

»Der bliver tale om et længerevarende juridisk arbejde, da det er et omfattende efterforskningsmateriale, som der skal tages stilling til,« understreger specialanklageren.

Sagen er forhåndsberammet til at foregå i Retten i Aalborg over otte retsdage fra 7.–29. juni 2023.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade 6. februar 2022. Fire dage senere blev hun fundet dræbt i Dronninglund Storskov.

Det var her i Dronninglund Storskov, at liget af Mia Skadhauge Stevn blev fundet. Foto: Henning Bagger

En 37-årig mand blev anholdt i sagen 9. februar. Han er sigtet for drabet på den 22-årige sygeplejerskestuderende.

Drabet er ifølge sigtelsen sket på ukendt vis og på ukendt sted i Nordjylland i tidsrummet 6. februar klokken 6.09 til 9. februar klokken 11.20.

Siden anholdelsen har den 37-årige frivilligt ladet sig varetægtsfængsle, men nægter sig fortsat skyldig, har hans forsvarer – advokat Mette Grith Stage – for nylig oplyst til B.T.

Som 24-årig blev dømt for at have udsat sin ekskæreste og hendes mor for livsfare, da han i slutningen af april i 2009 med en skævbider klippede bremserørene over på deres VW Golf.

Derudover blev han dømt for blufærdighedskrænkelse, da han 8. maj 2005 belurede en ung kvinde gennem et vindue og efterlod sæd på ruden. Det fik han 60 dages fængsel for.