Det var en kombination af voldsomt vejr og et motorstop, der var skyld i den kæntringsulykke, som onsdag aften kostede to mennesker livet i Køge Bugt.

»Det har vitterligt været en meget grim oplevelse for dem,« siger Lars Jørgsensen, vagtchef ved Københavns Politi.

Ifølge ham fik den lille speedbåd med fire personer om bord motorstop omkring 60-100 meter fra molen, hvorefter den begyndte at tage vand ind.

Alle fire sprang herefter panisk i vandet, da båden begyndte at gå ned.

»Det går så helt skævt, og kun to af dem formår at redde sig selv ind. De to andre bliver fundet i vandet af redningsmandskabet,« forklarer Lars Jørgensen.

Han fortæller desuden, at vejret var helt forfærdeligt og fyldt med både lyn, torden og voldsom regn, da ulykken fandt sted, hvilket højst sandsynligt har været medvirkende til det fatale resultat.

»Det var fuldstændig mørkt og ekstremt dårligt vejr, så de har mistet orienteringen og er så druknet.«

Politiet modtog anmeldelsen klokken 22.52.

Den ene af de to afdøde blev erklæret død på havnen, mens den anden blev erklæret død på hospitalet.

De to overlevende har været til tjek på hospitalet, men har det efter omstændighederne godt.

Alle fire personer var voksne, men politiet har endnu ikke orienteret de pårørende til den ene afdøde, og derfor vil Lars Jørgensen ikke komme nærmere ind på detaljer om køn eller alder.

Han fortæller dog, at den afdøde er udlænding, og at det er dét faktum, som har besværliggjort arbejdet med at orientere de pårørende.