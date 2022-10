Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Anklagemyndigheden i Sverige har besluttet, at områderne ved Nord Stream-lækkene skal afspærres, da de skal betragtes som gerningssteder.

Det oplyser Åklagarmyndigheten i en pressemeddelelse.

»Vi er i en intensiv fase. Vi har et godt samarbejde med flere myndigheder.«

»Jeg forstår den store interesse, men vi er i begyndelsen af en forundersøgelse, og jeg kan derfor ikke gå i detaljer om, hvilke efterforskningsskridt vi tager,« siger kammeranklager Mats Ljungqvist i en pressemeddelelse fra den svenske anklagemyndigheden.

I pressemeddelelsen står der, at der ikke vil blive givet yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.

Det var i sidste uge, at nyheden om gaslækagerne nåede offentligheden.

I alt var der registreret tre lækager på Nord Stream 1 og 2. Og kort efter blev det meddelt, at der var registreret to eksplosioner omkring gasledningerne i samme tidsrum, som lækagerne skete.

Statsminister Mette Frederiksen (S) udtalte efterfølgende, at hændelserne ikke var uheld – og man betragtede det som et bevidst angreb.

Rigspolitiet oplyser, at man for nuværende ikke har nogen kommentarer til, hvorvidt de svenske myndighederes beslutning om formelt at anse områderne ved lækkene på gasledningerne i Østersøen som gerningssteder, får betydning for de danske myndigheder.