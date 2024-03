Sverige dropper at efterforske Nord Stream-læk. Dansk efterforskning er endnu ikke afsluttet, siger politi.

Københavns Politi forventer at kunne melde nyt ud om den danske efterforskning af sabotagen på gasrørledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 i Østersøen inden for "kort tid".

Det oplyser Københavns Politi.

- Den danske efterforskning er fortsat ikke endeligt afsluttet, men vi forventer, at vi kan komme med en udmelding inden for kort tid, lyder det.

I september 2022 gik der hul på de to gasrørledninger.

Undersøgelser slog hurtigt fast, at der ikke var tale om naturligt forekommende skader, og at der højst sandsynligt var begået sabotage.

Både politiet i Sverige, Danmark og Tyskland har taget del i efterforskningen.

Danmarks er altså endnu i gang. Det samme er den tyske.

Men nu dropper Sverige deres efterforskning af sabotagen, har anklager Mats Ljungkvist meddelt onsdag formiddag.

Anklagemyndigheden i Sverige vurderer, at det ikke er muligt for den at opklare sagen.

To af lækagerne fandt sted i Danmarks eksklusive økonomiske zone, mens to fandt sted i Sveriges eksklusive økonomiske zone i Østersøen.

Alle lækager skete i internationalt farvand.

At nogle af lækagerne skete i Danmarks eksklusive økonomiske zone betyder blandt andet, at Danmark for den del af sagen har haft retten til at bestemme, hvem der skulle tage del i efterforskningen.

Både Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har været involveret i efterforskningen.

Men de danske efterforskere har ikke holdt befolkningen opdateret på eventuelle fremskridt.

Og sådan skulle det fortsætte det, så længe efterforskningen står på, sagde justitsminister Peter Hummelgaard (S) til DR i september 2023.

Heller ikke PET har villet sige noget om efterforskningen overhovedet.

Men teorierne, spekulationerne og påstanden om, hvem der kan have stået bag sprængningerne af gasrørledninger, har været mange.

I september sidste år viste en fælles afdækning, som de tyske medier Süddeutsche Zeitung, NDR og WDR stod bag, at en yacht, der var mistænkt for at være central i sagen, besøgte danske havne tre gange i dagene op til sabotagen.

Ifølge medierne lagde yachten til på Christiansø to gange og en enkelt gang på Bornholm.

Medier har også beskrevet, at flere russiske fartøjer var blevet observeret nær rørledningerne fire dage før sprængningerne.

Men pilen har også undervejs peget mod Ukraine.

I marts 2023 bekræftede den tyske forbundsanklagemyndighed ifølge Jyllands-Posten, at et skib var mistænkt for at have transporteret sprængstoffer til gerningsstedet.

Nogle analytikere pegede på, at det kunne være et spor, der var plantet. Men ifølge tyske medier var de tyske myndigheder i stigende grad overbeviste om, at sabotørerne havde tilknytning til Ukraine.

Både russerne og ukrainerne har nægtet indblanding i sabotagen.

